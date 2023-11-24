حمية التقى وفداً من فوج الهندسة في الجيش: الظروف الاستثنائية تفرض علينا جميعاً المزيد من التعاون

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، وفداً من فوج الهندسة في الجيش برئاسة قائد الفوج العميد روجيه خوري، في حضور المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس والمدير العام للتنظيم المدني علي رمضان وعدد من رؤساء المصالح والمعنيين بملف الطرق والجسور في الوزارة، وتمّ البحث في خطة الطوارئ المتعلقة بالطرق والجسور التي كانت قد وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء لمواجهة أية ظروف استثنائية في البلاد.



ورحّب الوزير حمية " بالتعاون القائم بين الوزارة وقيادة الجيش في العديد من الملفات التي تعنى بها". ولفت في هذا السياق إلى أن ذلك ينسحب أيضاً على ملف الجسور والطرق، وخصوصاً أن فوج الهندسة في الجيش اللبناني، لديه خبرة وتجربة في هذا المجال"، مذكراً بأن ذلك "كان قد تجلى في بعض الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، كما في العدوان الإسرائيلي في العام 2006 على البنى التحتية اللبنانية ولا سيما الطرق والجسور منها".



وأشار خلال الاجتماع إلى أن "الظروف الاستثنائية التي يمر فيها الوطن، تفرض علينا جميعاً المزيد من التعاون والبقاء على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهتها معاً".