الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري تابع المستجدات..أبو فاعور: لنقاش جديد لبناني لبناني والخازن: للتنبه من خطورة إبقاء لبنان من دون رأس
أخبار لبنان
2023-11-24 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بري تابع المستجدات..أبو فاعور: لنقاش جديد لبناني لبناني والخازن: للتنبه من خطورة إبقاء لبنان من دون رأس
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، تطور الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.
بعد اللقاء تحدث أبو فاعور :"نأمل ان تكون هذه الهدنة مستدامة تقود الى وقف العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتقود كما نأمل إستطرادا الى الهدوء على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأيضا وقف الإعتداءات والإجرام الاسرائيلي ولعل في هذا الهدوء الذي نأمل ان يكون هذا الهدوء مستداما فرصة من أجل نقاش جديد لبناني لبناني لمعالجة كل الإستحقاقات التي طال انتظار علاجها وبالتأكيد في مقدمها رئاسة الجمهورية ومسألة الشغور في المؤسسات الامنية العسكرية والامنية".
واضاف " يعمل بري وكذلك رئيس الحكومة ونعمل معهما وطيف واسع من القوى السياسية على الوصول الى نتائج إيجابية في هذا الأمر. وكما قلت اذا كان الداعي الأساسي هو الإعتداءات الاسرائيلية فهذا الداعي لا يزال قائما ويمكن أن يتكرر في أي لحظة ونأمل ان تكون فترة الهدوء محفزا لمزيد من النقاش في مسألة رئاسة الجمهورية التي ربما تكون على أبواب بعض الحراك فيها نتيجة بعض الموفدين من أكثر من جهة ومن دولة والمسألة الثانية مسألة الشغور في الأجهزة الامنية التي يجب ان تعالج بمنطق الدولة وبعقل الدولة وبعقل حفظ المؤسسات والإهتمام بدورها الذي هو دور أساسي في هذه المرحلة".
وديع الخازن
واستقبل بري الوزير السابق وديع الخازن الذي قال :"تداولت مع بري في الأوضاع الداخلية والاقليمية وتداعيات الحرب على حدودنا الجنوبية وفي قطاع غزة، وتطرقنا الى الإستحقاق الرئاسي الذي يعتبره دولته بمثابة همه اليومي خصوصا أنه يدخل في صلب واجبات مجلس النواب ، مقرا بعدم جدوى عقد جلسات إنتخابية مفتوحة لأن النتيجة واحدة، مشددا في المقابل على تمسكه بتشريع الضرورة في جلسة نيابية سيدعو الى إنعقادها قريبا"، ومشددا على وجوب إضطلاع الحكومة بمسؤوليات أحدثها الفراغ الرئاسي، مبديا حرصه على أحكام الدستور وآخذا في الإعتبار مشاعر الغبن التي تتحكم بالمسيحيين،آملا أن تتوصل القيادات المسيحية الى مخرج يلبي حاجة البلاد الى رأس للسلطة الدستورية.
وأكد لي الرئيس تمسكه بالمناصفة كونها تصب في مصلحة العيش الوطني وتبعد أي تهميش وإجحاف في حق جميع اللبنانيين وتمنيت عليه تحفيز كافة القوى السياسية كي تهيب اللحظة التاريخية وخطورة إبقاء لبنان من دون رأس في أعلى سلطه الهرم لأنه عامل أساسي في وحدة البلاد".
وأثنى الخازن على "زيارة وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة نائب رئيسه العلامة الشيخ علي الخطيب للصرح البطريركي بالأمس ولقائه غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مسعى حميد نحو عقد قمة روحية لمناقشة المخاطر المحدقة بلبنان والمنطقة".
وجدد الخازن إدانته لوحشية العدو الصهيوني وحربه المجرمة غير المسبوقة، وتوجه بأحر التعازي الى "الصديق النائب محمد رعد وعائلته الكريمة على المصاب الجلل الذي أصاب في الصميم كل لبناني حر بإستشهاد نجله عباس ورفاقه المجاهدين ولكل أهالي الشهداء".
وفد اقتصادي عمالي
واستقبل رئيس المجلس، وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبي رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وسعد الدين حميدي صقر حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية وشؤونا مطلبية، فضلا عن تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وانعكاساته على مجمل الاوضاع العامة في لبنان.
تهنئة كندية بالاستقلال
على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري رسالة تهنئة لمناسبة الاستقلال من رئيس مجلس العموم الكندي غريغ فيرغوس ومن رئيسة مجلس الشيوخ في كندا ريموند غانيية، أكدا فيها انهما في هذه المناسبة العزيزة ينتهزان الفرصة للتأكيد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين لاسيما في المجال البرلماني والتشريعي ويتطلعان نحو تعزيز روابط التعاون بين البرلمانين على قواعد الاحترام المتبادل والديموقراطية".
أخبار لبنان
المستجدات..أبو
فاعور:
لنقاش
لبناني
لبناني
والخازن:
للتنبه
خطورة
إبقاء
لبنان
التالي
هدنة غزة عكست هدوءاً حذراً على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان
الجيش يدعو المواطنين لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف الاسرائيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:32
النائب سليم الصايغ للـLBCI: جرّ لبنان الى الحرب بشكل أوسع أمر مرفوض وما نخشاه أن تستغل اسرائيل الوضع الحالي وتقدم على هكذا خطوة لفرض قواعد جديدة وعلى حزب الله أن يعي ألا رغبة لبنانية بأن نبقى جبهة مساندة لأحد
آخر الأخبار
03:32
النائب سليم الصايغ للـLBCI: جرّ لبنان الى الحرب بشكل أوسع أمر مرفوض وما نخشاه أن تستغل اسرائيل الوضع الحالي وتقدم على هكذا خطوة لفرض قواعد جديدة وعلى حزب الله أن يعي ألا رغبة لبنانية بأن نبقى جبهة مساندة لأحد
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-21
شهيدان جديدان للصحافة اللبنانية .. وداعاً فرح عمر وربيع المعماري
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-21
شهيدان جديدان للصحافة اللبنانية .. وداعاً فرح عمر وربيع المعماري
0
أخبار لبنان
2023-11-21
دروس عن الإرث اللبنانيّ... برنامج جديد لجامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2023-11-21
دروس عن الإرث اللبنانيّ... برنامج جديد لجامعة الروح القدس
0
خبر عاجل
2023-11-02
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
2023-11-02
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:50
بخاري يستعرض مع نظيره العلاقات الثنائية بين البلدين
أخبار لبنان
09:50
بخاري يستعرض مع نظيره العلاقات الثنائية بين البلدين
0
ثقافة
09:15
حلقة حوارية في جامعة الروح القدس احتفالًا بمئوية كتاب النبي لجبران
ثقافة
09:15
حلقة حوارية في جامعة الروح القدس احتفالًا بمئوية كتاب النبي لجبران
0
أخبار لبنان
08:17
سلام في الدوحة للبحث في مشروع توأمة البلديات بين البلدين
أخبار لبنان
08:17
سلام في الدوحة للبحث في مشروع توأمة البلديات بين البلدين
0
أخبار لبنان
08:05
طرابلس تستقبل إبنيها الشهيدين ضحايا الغارة الإسرائيلية في الجنوب
أخبار لبنان
08:05
طرابلس تستقبل إبنيها الشهيدين ضحايا الغارة الإسرائيلية في الجنوب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-23
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
فنّ
2023-11-23
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
0
منوعات
2023-11-22
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
منوعات
2023-11-22
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:42
الجيش الإسرائيلي: أنهينا استعداداتنا لتسلم الأسرى الإسرائيليين المحررين
آخر الأخبار
05:42
الجيش الإسرائيلي: أنهينا استعداداتنا لتسلم الأسرى الإسرائيليين المحررين
0
آخر الأخبار
03:58
الصايغ للـLBCI: هناك حركة دولية وقناعة محلية بأن لبنان لا يمكن أن يستمر بوضعه الحالي وهناك ضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
03:58
الصايغ للـLBCI: هناك حركة دولية وقناعة محلية بأن لبنان لا يمكن أن يستمر بوضعه الحالي وهناك ضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:05
طرابلس تستقبل إبنيها الشهيدين ضحايا الغارة الإسرائيلية في الجنوب
أخبار لبنان
08:05
طرابلس تستقبل إبنيها الشهيدين ضحايا الغارة الإسرائيلية في الجنوب
0
أمن وقضاء
08:00
هدنة غزة عكست هدوءاً حذراً على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان
أمن وقضاء
08:00
هدنة غزة عكست هدوءاً حذراً على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان
0
أخبار دولية
07:58
كيف يبدو المشهد السياسي في الداخل الاسرائيلي مع بدء سريان الهدنة؟
أخبار دولية
07:58
كيف يبدو المشهد السياسي في الداخل الاسرائيلي مع بدء سريان الهدنة؟
0
أخبار دولية
07:57
رئيس وزراء إسبانيا: يجب العمل على تنفيذ حل الدولتين بشكل نهائي
أخبار دولية
07:57
رئيس وزراء إسبانيا: يجب العمل على تنفيذ حل الدولتين بشكل نهائي
0
أخبار دولية
07:54
كيف بدا المشهد في غزة في اليوم الأول من الهدنة؟
أخبار دولية
07:54
كيف بدا المشهد في غزة في اليوم الأول من الهدنة؟
0
أخبار دولية
06:43
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: لن نرفع الراية البيضاء
أخبار دولية
06:43
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: لن نرفع الراية البيضاء
0
أخبار دولية
06:39
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه
أخبار دولية
06:39
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه
0
أخبار دولية
06:36
الحكومة الاسرائيلية: سيتم نقل الرهائن الاسرائيليين الى خمس مستشفيات في اسرائيل بعد الافراج عنهم
أخبار دولية
06:36
الحكومة الاسرائيلية: سيتم نقل الرهائن الاسرائيليين الى خمس مستشفيات في اسرائيل بعد الافراج عنهم
0
أخبار دولية
04:47
السيسي يعتبر "إحياء مسار حل الدولتين استنفد" ويدعو إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"
أخبار دولية
04:47
السيسي يعتبر "إحياء مسار حل الدولتين استنفد" ويدعو إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
2
حال الطقس
00:36
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
00:36
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
3
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
4
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
6
اقتصاد
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
فنّ
05:14
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
فنّ
05:14
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
8
خبر عاجل
04:50
رويترز عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في ميناء إيلات ونحذر من هجوم جوي محتمل من اليمن
خبر عاجل
04:50
رويترز عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في ميناء إيلات ونحذر من هجوم جوي محتمل من اليمن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More