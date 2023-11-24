طرابلس تستقبل إبنيها الشهيدين ضحايا الغارة الإسرائيلية في الجنوب

طرابلس تستقبل إبنيها الشهيدين ضحايا الغارة الإسرائيلية في الجنوب

إستقبلت عاصمة الشمال طرابلس جثامين إبنيها الشهيدين أحمد عوض وخالد ميناوي ومعهما الشابين التركيين الذين سقطا معهما في غارة إسرائيلية في الجنوب إستهدفت سيارة القيادي في كتائب القسام في لبنان خليل الخراز الذي كان بداخلها.



ونقلت الجثامين من مستشفى الزهراء في بيروت إلى المستشفى الحكومي في طرابلس ليل الخميس ووريت في الثرى في مدينة طرابلس يوم الحمعة بعد الصلاة التي أمها الشيخ سالم الرافعي عليهم في مسجد التقوى.

