سلام في الدوحة للبحث في مشروع توأمة البلديات بين البلدين

أكّد وزير الإقتصاد، في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مع وزير البلدية القطريّ عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي متابعة مشروع التوأمة بين البلديات القطرية وبلديات لبنان، ضمن مشاريع عديدة ستبحثها اللجنة القطرية اللبنانية العليا المشتركة.



وأطلع سلام الوزير القطريّ على بعض المشكلات التي يعاني منها الإقتصاد اللبنانيّ وناقشا مجموعة من الحلول لها وذلك، خلال لقاء، في العاصمة القطرية.



ويزور سلام قطر منذ مطلع الأسبوع، حيث اجتمع بعدد من المسؤولين القطريين وناقش معهم مواضيع الساعة والأزمة اللبنانية ومجموعة من الأفكار والحلول للأزمة الاقتصادية اللبنانية.