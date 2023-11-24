بخاري يستعرض مع نظيره العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرض السفير السعوديّ لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، مع السفير المصريّ الجديد لدى لبنان علاء موسى، العلاقات الثنائية، بين البلدين وسبل تعزيزها، على الصعد كلها والتعاون المشترك، بين السفارتين، في المجالات كلها.



وبحثا، في لقاء، في مقر إقامة البخاري، في اليرزة، في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية خصوصًا، ما تتعرض له غزة من إعتداءات إسرائلية وفي عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.



ورحب السفير بخاري بنظيره المصريّ، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مَهمته الجديدة سفيرًا لبلاده لدى الجمهورية اللبنانية.