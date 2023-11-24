وزارة الصحة نبهت المواطنين وذكرتهم بالإرشادات المتعلقة بالفوسفور الأبيض

جددت وزارة الصحة العامة تنبيهها وتذكيرها للمواطنين خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعرضت للقصف بالفوسفور الأبيض باتباع التعليمات التالية الواجب اتخاذها في حال التعرض لهذه المادة الكيميائية:



- الابتعاد عن محيط المناطق التي قصفت بشكل مباشر بالفوسفور الأبيض.

- عدم لمس الأشجار والمزروعات وغيرها من الاسطح خصوصا في محيط المناطق المعرضة للقصف.

- عدم لمس الاجسام الغريبة التي قد تكون من مخلفات القصف.

- اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتعامل مع الفوسفور الأبيض.

- في حالات التعرض لأي شظايا او إصابات بالفوسفور الأبيض التوجه الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.