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وزارة الزراعة تستمر في استقبال طلبات المزارعين للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبز
أخبار لبنان
2023-11-24 | 16:20
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وزارة الزراعة تستمر في استقبال طلبات المزارعين للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبز
أعلنت وزارة الزراعة أنها مستمرة في استقبال طلبات المزارعين المسجلين في السجل الزراعي والغير المسجلين للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبز، في المصالح الاقليمية وفي المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لغاية الخميس ٧ كانون الاول ٢٠٢٣ ضمنا، خلال اوقات الدوام الرسمي، على ان تقوم المصالح الاقليمية والمراكز الزراعية بكل التسهيلات المطلوبة لتسجيل المزارعين الغير المسجلين في السجل.
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