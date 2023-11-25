انطلاق امتحانات الدورة الثانية للكولوكيوم للعام ٢٠٢٣ في العلوم التمريضية

انطلقت اليوم امتحانات الدورة الثانية للكولوكيوم للعام ٢٠٢٣ في اختصاص العلوم التمريضية، وذلك في مبنى كلية الصحة في الجامعة اللبنانية في الحدث، على مستوى الامتحانات الشفهية، وتقدم إليها نحو 350 مرشحا من داخل لبنان.



وذلك بعد تعديل نظام عمل اللجان الفاحصة للكولوكيوم، بحيث تصبح مشابهة لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، وفيها تجتمع اللجان في الصباح لوضع الاختبار الخطي، وتبقى في حالة اجتماع مغلق بعيدا من أي نوع من أنواع الاتصال والتواصل، وذلك حتى توزيع المسابقات على المرشحين، فيما كانت اللجان الفاحصة سابقا تجتمع عشية اليوم الذي يسبق الامتحانات، ثم تغادر ويتم سحب الاسئلة صباح اليوم التالي، وهذا التدبير الجديد يتم اعتماده للمرة الأولى لتأمين مزيد من الضبط والصدقية.

وكان الوزير الحلبي قد طلب خطيا من قيادة الجيش اعتماد أجهزة التشويش على كل أنواع الاتصالات في منطقة الامتحانات، وتستمر امتحانات الكولوكيوم الراهنة حتى نهاية الأسبوع المقبل.



وتابع الامتحانات المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور فادي سنان بصفته نائبا لرئيس اللجان الفاحصة، والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب بصفته مندوبا عن رئيس اللجنة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي.



وتمت الامتحانات في جو يسوده الهدوء التام والنظام.



