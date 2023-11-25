جعجع التقى حركة "التجدد للوطن"... عربيد: نقاط مشتركة في الرؤية السياسية تجمع "القوات اللبنانية" والحركة

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، حركة "التجدد للوطن" برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص.



وعقب اللقاء، وضع عربيد الزيارة في اطار اطلاع جعجع على أجواء الورقة السياسيّة الأولى لـ"التجدد للوطن" التي تمثّل بداية تعاون دائم مع "القوّات" بغية الوصول إلى خطاب موحّد في لبنان وخصوصاً عند المسيحيين.