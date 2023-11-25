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جعجع التقى حركة "التجدد للوطن"... عربيد: نقاط مشتركة في الرؤية السياسية تجمع "القوات اللبنانية" والحركة

أخبار لبنان
2023-11-25 | 03:24
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جعجع التقى حركة &quot;التجدد للوطن&quot;... عربيد: نقاط مشتركة في الرؤية السياسية تجمع &quot;القوات اللبنانية&quot; والحركة
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جعجع التقى حركة "التجدد للوطن"... عربيد: نقاط مشتركة في الرؤية السياسية تجمع "القوات اللبنانية" والحركة

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، حركة "التجدد للوطن" برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص.

وعقب اللقاء، وضع عربيد الزيارة في اطار اطلاع جعجع على أجواء الورقة السياسيّة الأولى لـ"التجدد للوطن" التي تمثّل بداية تعاون دائم مع "القوّات" بغية الوصول إلى خطاب موحّد في لبنان وخصوصاً عند المسيحيين. 
 

واذ أعلن عن نقاط مشتركة في الرؤية السياسيّة تجمع حزب "القوات اللبنانية" و"الحركة"، أوضح عربيد أن الاجتماع تمحور حول مختلف التطورات السياسيّة والإقتصاديّة، ولا سيما ان الطرفين يحملان الهموم الإجتماعية والمعيشية والمالية.

كما أكد أن "اللقاءات ستبقى قائمة بين الفريقين وسيستمر التواصل من خلال النائب عقيص لما فيه مصلحة لبنان".
 

أخبار لبنان

سمير جعجع

القوات اللبنانية

شارل عربيد

التجدد للوطن

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