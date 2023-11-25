وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطلق تجربة هي الأولى من نوعها بإعادة تأهيل غابة محترقة في عكار

تقدمت وزارة البيئة بخطوة مهمة نحو الحفاظ على البيئة واستعادة الأراضي المحروقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع الحد من تدهور الاراضي الممول من مرفق البيئة العالمي. وتمثلت هذه الجهود في أول تجربة لترميم موقع غابة متأثرة بالحرائق في عكار من خلال تقنيات تثبيت التربة.



وتضمنت هذه المبادرة تدريبًا فنيًا شاملاً، نظريًا وتطبيقيًا، حيث خضع حراس الأحراج ومتطوعون من الجمعيات البيئية، وممثلون عن البلديات، وخبراء بيئيون، وتلامذة جامعيون لتدريب عملي وميداني. وهدف العمل إلى الحد من تدهور الأراضي المحروقة، وخصوصا الغابات، من خلال تثبيت التربة بهدف التصدي للانجراف وحمايتها. وتضمنت هذه المبادرة تدريبًا فنيًا شاملاً، نظريًا وتطبيقيًا، حيث خضع حراس الأحراج ومتطوعون من الجمعيات البيئية، وممثلون عن البلديات، وخبراء بيئيون، وتلامذة جامعيون لتدريب عملي وميداني. وهدف العمل إلى الحد من تدهور الأراضي المحروقة، وخصوصا الغابات، من خلال تثبيت التربة بهدف التصدي للانجراف وحمايتها.