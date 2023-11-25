جعجع استقبل شقير... وهذا ما جرى عرضه

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الوزير الأسبق محمد شقير للمستجدات السياسية على الساحتين الاقليمية واللبنانية، الى جانب الازمة الاقتصادية المتردية وتداعياتها على القطاعات الانتاجية ومعيشة الشعب اللبناني، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص.