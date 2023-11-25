"الخارجية" تبلغت قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل مبلغ قدره ١٥ مليون يورو لمساعدة الأشخاص الأكثر حاجة

"الخارجية" تشكر للمفوضية الأوروبية استمرار التزامها رفع المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين، بـ"إرتياح وسرور قرار الاتحاد الأوروبي ممثلا بمفوض ادارة الأزمات يانيس لينرتشيتش تحويل مبلغ إضافي قدره ١٥ مليون يورو لمساعدة الاشخاص الأكثر حاجة من اللبنانيين والنازحين السوريين، على أثر لقائه الوزير عبدالله بوحبيب أمس".



وشكرت الوزارة في بيان، للمفوضية الأوروبية "استمرار التزامها رفع المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا"، وأملت "استمرار الحوار والتعاون للوصول الى حلول مستدامة هدفها العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين الى ديارهم".