وزير الاعلام شارك في افتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في إسطنبول: للحدّ من خطاب الكراهية والأخبار الزائفة

المكاري دان قتل اسرائيل للصحافيين اللبنانيين في الجنوب

شارك وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في افتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي "سترات كوم" بمدينة إسطنبول، الى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون ورسميين اتراك بالاضافة الى قنصل لبنان في اسطنبول مازن كبارة.



وقد تخلل جلسة الافتتاح رسالة مرئية بعث بها الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان، إلى القمة ورسالة أخرى من وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ.



وألقى الوزير المكاري كلمة في بداية اليوم الثاني للقمّة، دان فيها "قتل اسرائيل للصحافيين اللبنانيين في الجنوب"، داعيا الى "الحدّ من خطاب الكراهية والأخبار الزائفة من خلال إشراك الشباب والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين أيضا في هذه العملية".