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وزير الاعلام شارك في افتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في إسطنبول: للحدّ من خطاب الكراهية والأخبار الزائفة

أخبار لبنان
2023-11-25 | 09:02
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وزير الاعلام شارك في افتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في إسطنبول: للحدّ من خطاب الكراهية والأخبار الزائفة
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وزير الاعلام شارك في افتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في إسطنبول: للحدّ من خطاب الكراهية والأخبار الزائفة

المكاري دان قتل اسرائيل للصحافيين اللبنانيين في الجنوب

شارك وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في افتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي "سترات كوم" بمدينة إسطنبول، الى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون ورسميين اتراك بالاضافة الى قنصل لبنان في اسطنبول مازن كبارة.

وقد تخلل جلسة الافتتاح رسالة مرئية بعث بها الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان، إلى القمة ورسالة أخرى من وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ.

وألقى الوزير المكاري كلمة في بداية اليوم الثاني للقمّة، دان فيها "قتل اسرائيل للصحافيين اللبنانيين في الجنوب"، داعيا الى "الحدّ من خطاب الكراهية والأخبار الزائفة من خلال إشراك الشباب والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين أيضا في هذه العملية".
 

وفي هذا الاطار، زار الوزير المكاري مقر تلفزيون الـTRT حيث كان في استقباله نائب المدير العام لشبكة تي.آر.تي عربي عمر فاروق تانريفيردي، ومدير قناة تي.آر.تي عربي ابراهيم كيليتش ومدير الاخبار فراس نصير. وجرى البحث في امكانية التعاون على الصعيد الاعلامي. وقد تمّت استضافته في لقاء حواري على شاشة الـ تي.آر.تي.

واليوم، جال وزير الإعلام في مركز مديرية أرشيف الدولة الرئاسية حيث اطّلع على الارشيف العثماني، وتطرّق الى موضوع تنظيم معارض مشتركة تتعلق بالأرشيف السمعي البصري في اطار تثمين أرشيف وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان.

أخبار لبنان

زياد المكاري

القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي

إسطنبول

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