هزة أرضية بقوة 3,4 على مقياس ريختر

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتسجيل هزة أرضية عند الساعة السادسة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً قوتها ٣.٤ على مقياس ريختر موقعها في البحر على بعد ٨٠ كيلومترًا من بيروت. وقد شعر بها بعض المواطنين على طول الشاطىء اللبناني.