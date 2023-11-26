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رعد: العقل يقول لنا أن الوقت هو للعمل ولمتابعة السير
أخبار لبنان
2023-11-26 | 01:17
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رعد: العقل يقول لنا أن الوقت هو للعمل ولمتابعة السير
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رعد: العقل يقول لنا أن الوقت هو للعمل ولمتابعة السير
رأى النائب محمد رعد "ان الشهادة فعل إيمان بالقيم لا يدرك أبعادها إلّا من عاش الصدق والإخلاص في إيمانه بربه والتزامه بقضايا الأمة والناس".
وتابع خلال الحفل التكريمي للشهيد عباس محمد رعد: "أملنا أن تستنهض دماء شهداء المقاومة التي نعتز بمسارها وبقائدها وبسيدها السيد حسن نصرالله هذه الامة".
وأضاف رعد: "العقل يقول لنا أن الوقت هو للعمل ولمتابعة السير لتحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه الشهيد واخوانه الشهداء.، ونأمل ان تكون شهادة سراج فرصة للم الشمل الوطني لتحقيق الامن والامان والحرية والكرامة والسيادة والقوة لبلدنا".
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