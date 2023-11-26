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حلو للـLBCI: القرارات يجب أن تتخذ عبر الدولة... والبعض يستفيد من الفراغ

أخبار لبنان
2023-11-26 | 04:35
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حلو للـLBCI: القرارات يجب أن تتخذ عبر الدولة... والبعض يستفيد من الفراغ
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حلو للـLBCI: القرارات يجب أن تتخذ عبر الدولة... والبعض يستفيد من الفراغ

رأى الامين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو ضرورة حماية لبنان، عبر وحدة القرار والتضامن وخدمة المصلحة الوطنية العليا. 

وقال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "لا نريد حزب الله ان يجر لبنان الى حرب شاملة، ومن الجيد انه لم يقم بذلك، والتزم بقواعد الاشتباك رغم كل الذي حصل من عمليات استهداف لمدنيين ادت الى استشهاد، كما بقيت وحدة الساحات محدودة". 

وطالب حلو بتطبيق القرار الـ1701 ، وبأن يكون أي قرار عبر الحكومة والدولة، قائلا: "لا أحد من اللبنانيين يريد تسليم القرار لإيران، والفراغ الكامل هو مصلحة للبعض مع المنطق الميليشياوي الموجود".

وعن رئاسة الجمهورية، اعتبر أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يمثل الصوت الايراني والسوري، وقال: "حتى الآن لم يتمكنوا من ايصاله، وبالتالي هناك ضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية سيادي، يحترم قرار اللبنانيين، قادر على الاصلاح في المؤسسات الاقتصادي، بعيدا عن هرطقات الموازنة الحالية".

وشدد على أن الحلّ يبقى بانتخاب رئيس بالبرلمان مع جلسة مفتوحة ودورات متتالية، لافتاً الى أن هناك عدة اسماء مؤهلة مثل زياد بارود وناصيف حتي وغيرهما...

وعن قيادة الجيش، لفت الى أن القرار هو لدى الحكومة، والتعيين اليوم بالعرف سيء ولكن نمشي بحسب القانون، ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى. ولفت الى ان اليوم قيادة الجيش رهينة مصلحة سياسية لطرف معين، كما يقوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. 

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