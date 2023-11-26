الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاووق: إسرائيل هزمت والذي سيسقط رأس نتنياهو وليس حماس
أخبار لبنان
2023-11-26 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قاووق: إسرائيل هزمت والذي سيسقط رأس نتنياهو وليس حماس
أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "إسرائيل هزمت في غزة، وليس للمهزوم أن يفرض شروطه، وما عجز عنه العدو العام 2006، هو اليوم عنه أعجز، وعلى الذين يريدون تسويق الأهداف والمطالب الإسرائيلية أن ييأسوا، لأننا لن نسمح للعدو في زمن الانتصارات أن يحقق أية مكاسب على حساب الكرامة اللبنانية، ولن نسمح بتغيير أية معادلة من المعادلات التي ثبتناها بالدماء في تموز 2006".
كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لشهيده "على طريق القدس" بسام علي كانجو في حسينية بلدة شقرا الجنوبية، بحضور مسؤول منطقة جبل عامل الأولى عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.
وأشار إلى أن "مسلسل الاخفاق متواصل من عند أولمرت إلى نتنياهو، حيث إن أولمرت وضع هدفين للحرب على لبنان العام 2006، وهما سحق حزب الله واستعادة الأسيرين دون مقابل، وانتهت الحرب ولم يستطع أن يسحق حزب الله أو أن يعيد الأسيرين، وإنما أعادهما بالتفاوض وبثمن باهظ، واليوم نتنياهو شنّ حرباً على غزة واضعاً هدفين وهما سحق حماس واستعادة الأسرى دون مقابل وأي شرط، ولكن بعد 48 يوماً، بدأ بالتفاوض لاستعادة الأسرى، ولم يستطع أن يسحق حماس كما وعد، وفشل، وكل الكلام في الكيان الإسرائيلي اليوم مفاده أن الذي سيسقط ليس رأس حماس وإنما رأس نتنياهو، لأنه خسر المعركة رغم كل الدعم الأميركي".
وقال "إن سكان المستوطنات المقابلة للحدود اللبنانية قدموا شكوى للمحكمة الإسرائيلية طالبوا فيها بنقل هذه المستوطنات 5 كلم إلى الخلف لأنهم يخافون من حزب الله، وقالوا لن نرجع إليها مادام حزب الله في الجنوب، وهذا خبر جيد، فنحن أصحاب وأبناء الأرض وسنبقى بها، وأما المستوطنون، فالأفضل لهم أن لا يرجعوا إليها، لأنها ليست أرضهم".
أخبار لبنان
إسرائيل
والذي
سيسقط
نتنياهو
التالي
دعموش: المقاومة لن تتردد في الرد الحاسم على أي استهداف أو اعتداء على لبنان
عودة: نشدد على أهمية دور جيشنا وضرورة الالتفاف حوله وعدم العبث بكل ما يتعلق به لكونه المدماك الأخير الصامد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-19
القيادي في حماس أسامة حمدان: نطالب الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة والذي يعطل صفقة الأسرى والمحتجزين هو العدو الإسرائيلي
آخر الأخبار
2023-11-19
القيادي في حماس أسامة حمدان: نطالب الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة والذي يعطل صفقة الأسرى والمحتجزين هو العدو الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
2023-11-14
القيادي في حماس أسامة حمدان: نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولا يبالي بالإسرائيليين ولا بجنوده في الميدان
آخر الأخبار
2023-11-14
القيادي في حماس أسامة حمدان: نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولا يبالي بالإسرائيليين ولا بجنوده في الميدان
0
آخر الأخبار
2023-11-11
نتنياهو: حماس ستكون منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل من غزة
آخر الأخبار
2023-11-11
نتنياهو: حماس ستكون منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل من غزة
0
آخر الأخبار
2023-10-19
نتنياهو: الحرب ضد "حماس" ليست معركة إسرائيل وحدها بل العالم أجمع
آخر الأخبار
2023-10-19
نتنياهو: الحرب ضد "حماس" ليست معركة إسرائيل وحدها بل العالم أجمع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:20
في اليوم الثالث من هدنة غزة...كيف يمضي الجنوبيون في لبنان عطلة نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
07:20
في اليوم الثالث من هدنة غزة...كيف يمضي الجنوبيون في لبنان عطلة نهاية الأسبوع؟
0
أخبار لبنان
06:56
قاسم في احتفال تكريمي لعباس محمد رعد: الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى مؤشر للمستقبل
أخبار لبنان
06:56
قاسم في احتفال تكريمي لعباس محمد رعد: الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى مؤشر للمستقبل
0
أخبار دولية
06:09
غالنت تلقى إتصالاً من نظيره الأميركي:إهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسع إلى لبنان
أخبار دولية
06:09
غالنت تلقى إتصالاً من نظيره الأميركي:إهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسع إلى لبنان
0
أخبار لبنان
05:53
دعموش: المقاومة لن تتردد في الرد الحاسم على أي استهداف أو اعتداء على لبنان
أخبار لبنان
05:53
دعموش: المقاومة لن تتردد في الرد الحاسم على أي استهداف أو اعتداء على لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:38
هزة أرضية بقوة 3,4 على مقياس ريختر
أخبار لبنان
12:38
هزة أرضية بقوة 3,4 على مقياس ريختر
0
منوعات
16:21
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
منوعات
16:21
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
0
منوعات
2023-11-25
اتهمته بالاعتداء جنسيا عليها منذ 30 سنة وطالبته بتعويض خيالي... شكوى ضد رئيس بلدية نيويورك وهكذا رد الأخير!
منوعات
2023-11-25
اتهمته بالاعتداء جنسيا عليها منذ 30 سنة وطالبته بتعويض خيالي... شكوى ضد رئيس بلدية نيويورك وهكذا رد الأخير!
0
منوعات
2023-09-26
اغتصب عشرات الكلاب وعنفها حتى الموت في "غرفة التعذيب"... عالم حيوان شهير اعترف بجريمته وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-26
اغتصب عشرات الكلاب وعنفها حتى الموت في "غرفة التعذيب"... عالم حيوان شهير اعترف بجريمته وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:20
في اليوم الثالث من هدنة غزة...كيف يمضي الجنوبيون في لبنان عطلة نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
07:20
في اليوم الثالث من هدنة غزة...كيف يمضي الجنوبيون في لبنان عطلة نهاية الأسبوع؟
0
أخبار لبنان
06:56
قاسم في احتفال تكريمي لعباس محمد رعد: الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى مؤشر للمستقبل
أخبار لبنان
06:56
قاسم في احتفال تكريمي لعباس محمد رعد: الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى مؤشر للمستقبل
0
أخبار دولية
06:52
وزيرة الدولة بالخارجية القطرية للجزيرة: محادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي
أخبار دولية
06:52
وزيرة الدولة بالخارجية القطرية للجزيرة: محادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي
0
أخبار دولية
06:48
من أبرز المفرج عنهن...إسراء جعابيص التي كانت محكومة بالسجن لمدة 11 عاماً
أخبار دولية
06:48
من أبرز المفرج عنهن...إسراء جعابيص التي كانت محكومة بالسجن لمدة 11 عاماً
0
آخر الأخبار
05:00
الراعي: كيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟
آخر الأخبار
05:00
الراعي: كيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟
0
أخبار لبنان
01:17
رعد: العقل يقول لنا أن الوقت هو للعمل ولمتابعة السير
أخبار لبنان
01:17
رعد: العقل يقول لنا أن الوقت هو للعمل ولمتابعة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من هو عدو الشعب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من هو عدو الشعب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نجاح جديد للفيلم اللبناني ع مفرق طريق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نجاح جديد للفيلم اللبناني ع مفرق طريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الرياض جاهزة لاستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الرياض جاهزة لاستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:59
كتائب القسام: استشهاد عدد من أبرز قادتنا وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة وعدد من مقاتلينا بينهم القادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام في اطار معركة طوفان الاقصى
خبر عاجل
04:59
كتائب القسام: استشهاد عدد من أبرز قادتنا وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة وعدد من مقاتلينا بينهم القادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام في اطار معركة طوفان الاقصى
2
اخبار البرامج
14:15
"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)
اخبار البرامج
14:15
"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)
3
منوعات
16:44
مزقت فستانها الشفاف أمام جمهورها... نيكول شيرزينغر تبهر المعجبين بفيديو مثير! (فيديو)
منوعات
16:44
مزقت فستانها الشفاف أمام جمهورها... نيكول شيرزينغر تبهر المعجبين بفيديو مثير! (فيديو)
4
حال الطقس
00:38
تفاصيل المنخفض الجوي... رياح قوية والحرارة الى انخفاض
حال الطقس
00:38
تفاصيل المنخفض الجوي... رياح قوية والحرارة الى انخفاض
5
اخبار البرامج
15:00
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
اخبار البرامج
15:00
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
6
خبر عاجل
11:48
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأخير إطلاق المحتجزين سيحل قريبًا وهناك مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم
خبر عاجل
11:48
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأخير إطلاق المحتجزين سيحل قريبًا وهناك مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم
7
خبر عاجل
12:11
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل
خبر عاجل
12:11
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل
8
منوعات
16:21
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
منوعات
16:21
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More