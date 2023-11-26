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قاسم في احتفال تكريمي لعباس محمد رعد: الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى مؤشر للمستقبل

أخبار لبنان
2023-11-26 | 06:56
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قاسم في احتفال تكريمي لعباس محمد رعد: الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى مؤشر للمستقبل
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قاسم في احتفال تكريمي لعباس محمد رعد: الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى مؤشر للمستقبل

أقام "حزب الله" احتفالا تكريميا لـ"الشهيد على طريق القدس" عباس محمد رعد نجل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في النادي الحسني لبلدة جباع بحضور وزراء ونواب حاليين وسابقين وقيادات وشخصيات حزبية وسياسية وامنية وعسكرية وروحية واجتماعية واعلامية وحشد من المواطنين.

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "الشهيد عباس هو ابن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وهذا ما يمثل نموذج القيادة في المقاومة في لبنان وفلسطين وإيران. هذه المقاومة الحاضرة بأولادها وأطفالها ونسائها وكل ما تملك لا يمكن أن تهزم وستتوالى الانتصارات وعلى رأسها انتصار غزة. نحن في زمن المقاومة والإنتصارات وفي هذا الزمن لن نسمح لدول الإستكبار و"إسرائيل" رسم حدود ومسار حريتنا. نريد إستقلال بلدنا استقلالا كاملا وتحرير أرضنا تحريرا كاملا حتى آخر شبر وخياراتنا السياسية منسجمة مع هذا الاتجاه".

وأضاف: "طوفان الأقصى كان عملا جبارا عظيما حفر عميقا في الكيان الإسرائيلي وستأتي ثماره في المستقبل القريب. جرائم "إسرائيل" لم تحقق أي إنجاز طوال 50 يوما في غزة. الشعب الفلسطيني الجبار أفشل رهان الإحتلال في انقلاب الناس على المقاومة وهذا الشعب لا يمكن أن يهزم. لولا ثبات المقاومة لما حصلت عملية التبادل وهذه العملية جاءت بشروط حماس والمقاومة و"إسرائيل" ذهبت للهدنة مرغمة. المقاومة لم تخدش ولم ينقص من قوتها أي شيء ونحن في لبنان معها إضافة إلى العراق واليمن وهذا العمل تأسيسي سينجح".

وختم: "الإنجاز المزلزل في "طوفان الأقصى" سيكون مؤشرا للمستقبل أن المقاومة لا يمكن أن تهزم".

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