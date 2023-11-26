ميقاتي: لا نريد حربًا ونحن طلاب سلام وفي الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية

ميقاتي: لا نريد حربًا ونحن طلاب سلام وفي الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "قواعد الإشتباك عند الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل تبقى كما هي، لكن لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن إليها".



وفي حديث لمحطة "TRT" التركية، قال: "في هذه النفسية الإجرامية الموجودة لدى العدو الإسرائيلي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ والتهجير والتدمير، فأي ضمانات يمكن أن تعطى، ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يوميًا، ولا أحد يكترث لذلك ولا أي ردات فعل دولية".



وشدد على أننا "لا نريد حربًا ونحن طلاب سلام، لكن في الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية".



وردًا على سؤال، أكد ميقاتي أننا "نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، لكننا نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية".