بوحبيب التقى نظيره البرتغالي: لإيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية وإطلاق حوار بناء لمعالجة مسألة النزوح

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب انه توافق مع نظيره البرتغالي جُواو كارفينيو على أنه لا يوجد حل عسكري في غزة، وأن الوقت مناسب لدفع الديناميكية الدولية بإتجاه العمل الدبلوماسي لايجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية.



كما لفت بو حبيب الى أنهما اتفقا خلال لقائهما هذا المساء، على أن الهدنة الانسانية يجب ان تستمر وتتمدد وأن الدور القطري مهم ومطلوب.



وفي ملف النزوح السوري، قال بو حبيب: "علينا إطلاق حوار بناء لمعالجة مسألة النزوح ومقاربة الوضع الانساني والاقتصادي في سوريا".