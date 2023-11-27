أوجيرو: عطل طرأ على سنترال جعيتا أدّى الى توقف خدماتنا

أعلنت هيئة "أوجيرو" في بيان عبر منصة "أكس"، أن عطلًا طرأ على سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات، ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.