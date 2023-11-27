ممثلا الجمهورية اللبنانية... نصار يؤيد استضافة السعودية لإكسبو 2030

شارك وزير السياحة وليد نصار، ممثلًا الجمهورية اللبنانية، في اللقاء، الذي أُقيم، في منزل سفير خادم الحرمين الشريفين، في فرنسا، فهد الرويلي.



وأتت هذه المشاركة بدعوة خاصة من نظيره، في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب وفي سياق التحضيرات لجلسة التصويت التي ستتم ضمن الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، في باريس، الثلاثاء، في 28 من الشهر الجاري والتي ستُعلن، خلالها، عن المدينة الفائزة في استضافة معرض إكسبو 2030.



وكان نصار قد أعلن مسبقًا عن تأييد لبنان لاستضافة المملكة العربية السعودية أكسبو 2030.