بري دعا اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الاربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية،الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، المرأة والطفل، الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 29 تشرين ثاني 2023، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي :



1 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة الزامية.



2 - إقتراح القانون الرامي الى تأمين مساهمة مالية لصالح وزارة الصحة العامة.



3 - متابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.



4 - إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963).