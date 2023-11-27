مياه لبنان الجنوبي : 5 كانون الاول اخرمهلة لتقديم معاملات

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان انها "تحيط السادة المشتركين علما بأنها ستتوقف عن استقبال طلبات نقل اسم، الغاء اشتراك، تخفيض و تثبيت اشتراك بتاريخ 30-11-2023، على ان يكون تاريخ 5-12-2023 آخر يوم لورود هذه المعاملات الى المركز الرئيسي في صيدا".