فرونتسكا : مجلس الأمن يهتم كثيرا بلبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.



وأعلنت فرونتسكا بعد الاجتماع:"أتيت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية".



وذكرت بأن مجلس الأمن "يهتم كثيرا بموضوع لبنان، لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحد في شأن لبنان".