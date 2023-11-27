ياسين: وزارة الطاقة رفعت التعرفة ضمن خطة تتضمن اجراءات معينة لم يتم الالتزام بها!



أعلن النائب ياسين ياسين انه ومع وفد من أصحاب المؤسسات في البقاع الغربي وراشيا وجزين، عرضوا خلال لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي موضوع التعرفة المرتفعة وغير العادلة للكهرباء للمؤسسات اللبنانية. وقال: "لقد قامت وزارة الطاقة السنة الماضية بزيادة التعرفة ضمن خطة تتضمن اجراءات معينة، ولم يتم الالتزام بهذه الخطة وبالاجراءات، ولقد تطرق صندوق النقد الدولي لهذا الموضوع".



ولفت ياسين الى "أن زيادة التعرفة من دون زيادة التغذية غير مجد". وقال :"لقد شددنا على أن أصحاب المؤسسات غير قادرين على الإستمرار في ظل زيادة تعرفة الكهرباء التي بلغت اضعافا مضاعفة عما كانت عليه، خصوصا المؤسسات الصغيرة التي هي العامود الفقري للاقتصاد والتي تستورد وتصدر وتصنع المنتجات اللبنانية، وبذلك نكون نشجع الاقتصاد غير الشرعي والتهريب. وأشار الرئيس ميقاتي الى أنه سيتحدث مع وزير الطاقة ومع اللجنة المسؤولة ومع مؤسسة كهرباء لبنان على أمل أن يلتفتوا الى هذه المؤسسات التي لا تزال صامدة وتجاهد للبقاء في لبنان".