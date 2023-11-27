فضل الله: إذا استمر هذا العدوان فإنّ موقفنا يحدد في الميدان

تأتي مساعدات الحزب، بعد التضرر الحاصل جراء العدوان الإسرائيليّ.

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إلى توقيف الحرب والعدوان.



وتمنّى أن تدوم الهدنة وأن تتوقف الحرب.



وقال: "إذا استمر هذا العدوان، فإنّ موقفنا يحدد، في الميدان."



وأعلن فضل الله بدء "حزب الله" دفع تعويضات للمتضررين مباشرة، من العدوان الإسرائيليّ على القرى الحدودية.