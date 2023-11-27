لقاء بين الجميل وجنبلاط في الصيفي

عرض رئيسُ حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل مع النائب تيمور جنبلاط آخر التطورات، على رأسِ وفدٍ من الحزبِ "التقدميّ الإشتراكيّ"، في بيت الكتائب المركزيّ، في الصيفي.