الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة
أخبار لبنان
2023-11-27 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع: الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة
أكد رئيس حزب" القوات اللبنانية "سمير جعجع في حديث الى اذاعة لبنان الحر " أنّ الهدف من زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ليس واضحًا حتى الساعة ونحن في انتظاره. أما لجهة " بعض "الوشوشات" التي نسمعها عن أنّ إيران وحزب الله يعملان على مقايضة بين تنفيذ حزب الله القرار 1701 والخروج العسكري والأمني من الجنوب ، في مقابل إعطاء الحزب رئاسة الجمهورية ، أشدّد على أنّ الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة وبالتالي هذه وشوشات فاشلة لن تسفر عن أيّ نتيجة".
وتوجّه رئيس القوات إلى كلّ من يفكّر بهذا الطرح قائلاً :" إن الرئاسة الأولى ليست قطعة غيار في سيّارة معطّلة نستبدلها إن تعطّلت، بل هي المنصب الأول والأهمّ في الجمهورية اللبنانية ، ناهيك عن أنها ليست عرضة للمساومات ، لذا ، من يريد أن يبدّل فليبدّل من عنده ، ومن يريد أن يتكلّم عن الرئاسة في لبنان فليأتِ لانتخاب الرئيس المحسوب على الحزب ، باعتبار أن من لا يريد إيصال مرشح الحزب الى بعبدا لن يغيّر موقفه وسيبقى على قراره."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الرئاسة
للمقايضة
للمساومة
التالي
بري يرغب في إنجاز ملف قيادة الجيش في الحكومة... وهذا ما تفضله المعارضة (الأنباء الالكترونية)
بوحبيب التقى نظيره البرتغالي: لإيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية وإطلاق حوار بناء لمعالجة مسألة النزوح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-06
جعجع دان استهداف السيارة المدنية في الجنوب: الحروب ليست بالخطابات والإطلالات
أخبار لبنان
2023-11-06
جعجع دان استهداف السيارة المدنية في الجنوب: الحروب ليست بالخطابات والإطلالات
0
آخر الأخبار
03:52
أبو فاعور للـLBCI: الرئيس المقبل يجب أن يكون توافقيا وأن يعزز التوافق بين اللبنانيين ومداولات ما قبل حرب غزة في موضوع الرئاسة قادت الى شبه قناعة عامة بأن المخرج الوحيد للازمة هو البحث عن رئيس توافقي
آخر الأخبار
03:52
أبو فاعور للـLBCI: الرئيس المقبل يجب أن يكون توافقيا وأن يعزز التوافق بين اللبنانيين ومداولات ما قبل حرب غزة في موضوع الرئاسة قادت الى شبه قناعة عامة بأن المخرج الوحيد للازمة هو البحث عن رئيس توافقي
0
آخر الأخبار
03:15
أبو فاعور للـLBCI: هناك جهات دولية أبلغت لبنان بأن الامور ليست ايجابية وطُلب منه فتح نقاش حول القرار 1701 لتفادي الانزلاق نحو حرب مفتوحة مع اسرائيل
آخر الأخبار
03:15
أبو فاعور للـLBCI: هناك جهات دولية أبلغت لبنان بأن الامور ليست ايجابية وطُلب منه فتح نقاش حول القرار 1701 لتفادي الانزلاق نحو حرب مفتوحة مع اسرائيل
0
منوعات
2023-11-25
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
منوعات
2023-11-25
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:55
القاصر نور حقوق غادرت مكان إقامتها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
10:55
القاصر نور حقوق غادرت مكان إقامتها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
امن وقضاء
10:48
عناصر مفرزة حلبا القضائيّة تُلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم متنوّعة
امن وقضاء
10:48
عناصر مفرزة حلبا القضائيّة تُلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم متنوّعة
0
امن وقضاء
10:33
قتل لخلافات ثأرية سابقة... فوقع بقبضة مخابرات الجيش
امن وقضاء
10:33
قتل لخلافات ثأرية سابقة... فوقع بقبضة مخابرات الجيش
0
اقتصاد
10:19
حمية التقى وزير الشؤون البحرية اليوناني: الموقع الجغرافي للبنان واليونان يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري
اقتصاد
10:19
حمية التقى وزير الشؤون البحرية اليوناني: الموقع الجغرافي للبنان واليونان يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:37
لجنة المال تلغي الرسوم الجديدة على ورثة المتوفي وتعدّل سقوف الحكومة لضريبة الأملاك المبنية
اقتصاد
09:37
لجنة المال تلغي الرسوم الجديدة على ورثة المتوفي وتعدّل سقوف الحكومة لضريبة الأملاك المبنية
0
منوعات
2023-11-26
قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!
منوعات
2023-11-26
قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!
0
أخبار دولية
07:06
وصول حاملةِ الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليجِ العربيّ
أخبار دولية
07:06
وصول حاملةِ الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليجِ العربيّ
0
أخبار دولية
2023-11-25
وصول الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة الى مصر
أخبار دولية
2023-11-25
وصول الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة الى مصر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:15
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: آمل أن يكون وقف إطلاق النار الحالي في غزة مستقرًا
أخبار دولية
07:15
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: آمل أن يكون وقف إطلاق النار الحالي في غزة مستقرًا
0
أخبار دولية
07:00
بن فرحان: لتفعيل حل إقامة الدولتين
أخبار دولية
07:00
بن فرحان: لتفعيل حل إقامة الدولتين
0
أخبار لبنان
06:53
فضل الله: إذا استمر هذا العدوان فإنّ موقفنا يحدد في الميدان
أخبار لبنان
06:53
فضل الله: إذا استمر هذا العدوان فإنّ موقفنا يحدد في الميدان
0
أخبار دولية
06:43
مدمرة إيرانية التحقت بالأسطول الشماليّ لبحرية الجيش الإيرانيّ
أخبار دولية
06:43
مدمرة إيرانية التحقت بالأسطول الشماليّ لبحرية الجيش الإيرانيّ
0
أخبار لبنان
06:27
الحلبي يعلن إطلاق مدارس الاستجابة للطوارئ في الجنوب
أخبار لبنان
06:27
الحلبي يعلن إطلاق مدارس الاستجابة للطوارئ في الجنوب
0
أخبار دولية
04:44
بوريل يدعو إلى هدنة دائمة في قطاع غزة
أخبار دولية
04:44
بوريل يدعو إلى هدنة دائمة في قطاع غزة
0
امن وقضاء
01:36
سقوط لوحة إعلانية كبيرة على معرض سيارات في الرميلة
امن وقضاء
01:36
سقوط لوحة إعلانية كبيرة على معرض سيارات في الرميلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيرشتابن يؤكد هيمنته على بطولة العالم للفورمولا وان بفوزه بالجولة الأخيرة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيرشتابن يؤكد هيمنته على بطولة العالم للفورمولا وان بفوزه بالجولة الأخيرة في أبو ظبي
0
رياضة
13:48
الأنظار تتجه إلى سحب القرعة للتصفيات الأولمبية لكرة السلة... ولبنان من ضمن الفرق المشاركة
رياضة
13:48
الأنظار تتجه إلى سحب القرعة للتصفيات الأولمبية لكرة السلة... ولبنان من ضمن الفرق المشاركة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
2
خبر عاجل
12:42
أ.ف.ب: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"
خبر عاجل
12:42
أ.ف.ب: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"
3
فنّ
04:55
فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير
فنّ
04:55
فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير
4
علوم وتكنولوجيا
04:36
عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!
علوم وتكنولوجيا
04:36
عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!
5
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
6
حال الطقس
05:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
05:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
7
فنّ
05:52
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
فنّ
05:52
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
8
منوعات
03:09
غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
منوعات
03:09
غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More