جعجع: الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة

أكد رئيس حزب" القوات اللبنانية "سمير جعجع في حديث الى اذاعة لبنان الحر " أنّ الهدف من زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ليس واضحًا حتى الساعة ونحن في انتظاره. أما لجهة " بعض "الوشوشات" التي نسمعها عن أنّ إيران وحزب الله يعملان على مقايضة بين تنفيذ حزب الله القرار 1701 والخروج العسكري والأمني من الجنوب ، في مقابل إعطاء الحزب رئاسة الجمهورية ، أشدّد على أنّ الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة وبالتالي هذه وشوشات فاشلة لن تسفر عن أيّ نتيجة".



وتوجّه رئيس القوات إلى كلّ من يفكّر بهذا الطرح قائلاً :" إن الرئاسة الأولى ليست قطعة غيار في سيّارة معطّلة نستبدلها إن تعطّلت، بل هي المنصب الأول والأهمّ في الجمهورية اللبنانية ، ناهيك عن أنها ليست عرضة للمساومات ، لذا ، من يريد أن يبدّل فليبدّل من عنده ، ومن يريد أن يتكلّم عن الرئاسة في لبنان فليأتِ لانتخاب الرئيس المحسوب على الحزب ، باعتبار أن من لا يريد إيصال مرشح الحزب الى بعبدا لن يغيّر موقفه وسيبقى على قراره."