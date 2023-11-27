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بو حبيب التقى نظيره الإيطالي

أخبار لبنان
2023-11-27 | 09:31
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بو حبيب التقى نظيره الإيطالي
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بو حبيب التقى نظيره الإيطالي

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وزير خارجية ايطاليا انطونيو تياني.

وكشف بو حبيب أنه "تم التوافق على ضرورة جعل حوض البحر المتوسط مهد الحضارات مساحة مشتركة لتلاقي وتفاعل شعوب وحضارات المنطقة وازدهارها".

أخبار لبنان

عبدالله بوحبيب

ايطاليا

انطونيو تياني

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