بو حبيب التقى نظيره الإسباني: شكرنا اسبانيا على التزامها بدعم لبنان والوقوف الى جانبه في المحافل الدولية والأوروبية

بو جبيب التقى نظيره الإسباني

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس.



وقال بو جبيب: "شكرنا اسبانيا على التزامها بدعم لبنان والوقوف الى جانبه في المحافل الدولية والأوروبية ونثمن دعم اسبانيا لليونيفيل والدور الذي يلعبه القائد العام لقوة حفظ السلام في جنوب لبنان".



وأضاف بو حبيب: "نرحب بزيارة نظيري الاسباني الى لبنان في أقرب فرصة ممكنة".