انقاذ ٢٣ تلميذاً احتجزوا داخل باص مدرسي عند مصبّ نهر الكلب بسبب غزارة السيول

أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ اليوم، ٢٣ تلميذاً احتجزوا داخل باص لنقل التلاميذ جراء ارتفاع منسوب المياه عن مصبّ نهر الكلب - كسروان بسبب غزارة المتساقطات.



وقد حرص العناصر على التأكد من سلامة التلاميذ الصغار وسحب الباص الى مكان آمن.