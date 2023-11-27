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انقاذ ٢٣ تلميذاً احتجزوا داخل باص مدرسي عند مصبّ نهر الكلب بسبب غزارة السيول
أخبار لبنان
2023-11-27 | 10:06
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انقاذ ٢٣ تلميذاً احتجزوا داخل باص مدرسي عند مصبّ نهر الكلب بسبب غزارة السيول
أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ اليوم، ٢٣ تلميذاً احتجزوا داخل باص لنقل التلاميذ جراء ارتفاع منسوب المياه عن مصبّ نهر الكلب - كسروان بسبب غزارة المتساقطات.
وقد حرص العناصر على التأكد من سلامة التلاميذ الصغار وسحب الباص الى مكان آمن.
أخبار لبنان
الدفاع المدني
باص مدرسي
نهر الكلب
السيول
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