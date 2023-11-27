بو حبيبب اختتم مشاركته في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط: قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب على "أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، لا سيما مع حزب الله"، مؤكدا "أن قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل لأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها".



ودعا بو حبيب، في اختتام مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى "الطلب من المسؤولين الاسرائيليين وقف التهديدات بتدمير لبنان والخروق العسكرية اليومية والمتكررة لسيادة لبنان".



وسينتقل الوزير بوحبيب غدا الى روما للقاء أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.