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إنخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
2023-11-28 | 02:09
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إنخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
إنخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
إنخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1000 ليرة لبنانية. وانخفض سعر المازوت 10000 ليرة لبنانية والغاز 5000 ليرة لبنانية.
وقد أصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1565000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 1605000 ليرة
- المازوت: 1551000 ليرة
- الغاز: 936000 ليرة
أخبار لبنان
أسعار
المحروقات
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