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المتحدث الاعلامي لـ"حماس" للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين سيعجز عن دخول قطاع غزة..والمقاومة في الميدان
أخبار لبنان
2023-11-28 | 04:23
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المتحدث الاعلامي لـ"حماس" للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين سيعجز عن دخول قطاع غزة..والمقاومة في الميدان
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المتحدث الاعلامي لـ"حماس" للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين سيعجز عن دخول قطاع غزة..والمقاومة في الميدان
اعتبر المتحدث الاعلامي لحركة "حماس" جهاد طه ان "الهدنة التي تم تمديدها هي ثمرة جهود قطرية ومصرية، ولا مانع من تمديدها بما يخدم شعبنا".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "منفتحون كقيادة سياسة في حماس على جميع الوسطاء لوقف العدوان".
واضاف طه " من اهداف "طوفان الاقصى" اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد تطبيع عدد من الدول العربية مع الكيان، وتوجيه رسالة أن حماس لديها قدرات عالية للردّ على الانتهاكات الصهيونية، وافشال مشورع الترانسفير الذي سعت اليه الادارة الاميركية".
وأكد ان "الكيان الصهيوني يسعى الى سحب سلاح المقاومة من قطاع غزة، ونحن نريد لهذا القطاع أن يمثّل عمق المقاومة الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني".
واشار الى ان "المقاومة تحاول أن توازي ما بين اطلاق مدنيين اسرائيليين وما بين الذين يحملون جنسيات اخرى، وتمديد الهدنة منوط بالمساعي القطرية والمصرية".
ولفت الى ان "الذي يعجز عن دخول مخيم جنين في الضفة الغربية سيعجز عن دخول قطاع غزة وفي الساعات الاخيرة قالت المقاومة كلمتها ووصلت صواريخها الى عمق تل أبيب وقبل الهدنة الاولى كانت المقاومة في الميدان حاضرة وكبدت الاحتلال خسائر فادحة وهي تمتلك قدرات عالية وتدير المعركة بتكتيك عالٍ".
أخبار لبنان
الاعلامي
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