كركي: آلية لتسهيل وضبط المعاملات الصحية

ذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان بأنه "منذ منتصف هذا العام، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي سلسلة قرارات قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبية والإستشفائية والدوائية.وقد شملت هذه الزيادات أدوية الأمراض المزمنة في لوائح الأدوية المعمول بها في الصندوق حيث تضاعفت أسعارها بين 12 ضعفًا (أدوية الـBrand) و الـ15 ضعفًا (أدوية الـGénérique).وعليه، وفي سياق مسالك العمل الممكنن، كانت أية معاملة تحتوي على دواء تفوق قيمته الـ500 ألف ل.ل. تحال مباشرة إلى الطبيب المراقب.من هنا، واستكمالًا للمسار التصحيحي لجهة تسهيل وتسريع حصول المضمونين على معاملاتهم وضبط الإنفاق الصحي، أصدر المدير العام للضمان تعميمًا بتاريخ 27/11/2023 حمل الرقم 2037 قضى بموجبه إحالة أية معاملة إلى المراقبة الطبية في مكتب التبعية في الحالات التالية:- تتضمن الوصفة الطبية أدوية تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ5 ملايين ل.ل. بعدما كانت محددة في السابق بـ500 ألف ل.ل.- تتضمن أدوية خاضعة للرموز (*) و (**) وفق لائحة الأدوية المعمول بها في الصندوق.وفي هذا السياق، تعهد كركي بأنه لن يتوانى عن الإلتفات وتصحيح دقائق الأمور في الصندوق من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المضمونين ورفع مستوى الرعاية الطبية والصحية والإجتماعية المقدمة لهم.