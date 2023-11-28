البروفيسور محمد موسى رئيسًا للجمعية العربية للمسالك البولية

البروفيسور محمد موسى رئيسًا للجمعية العربية للمسالك البولية

في إنجاز طبي جديد يسجل للكفاءات العلمية اللبنانية، تسلم البروفيسور محمد موسى رئاسة الجمعية العربية للمسالك البولية خلال مؤتمرها المنعقد في الكويت بعد أن تم انتخابه من قبل الجمعية في مؤتمرها الأخير.



ويشغل البروفيسور موسى إضافة إلى منصبه الجديد على مستوى العالم العربي: عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، رئيس الجمعية اللبنانية للمسالك البولية، رئيس دائرة الجراحة في الجامعة اللبنانية، رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الزهراء.

