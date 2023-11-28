نقابة الصرافين تستنكر الحادث الذي تعرض إليه أصحاب شركة عساف للصيرفة

نقابة الصرافين تستنكر الحادث الذي تعرض إليه أصحاب شركة عساف للصيرفة

إستنكرت "نقابة الصرافين" الحادث الذي تعرض إليه أصحاب شركة عساف للصيرفة المرخصة من قبل مصرف لبنان، حيث تم سلبهم مبلغًا من المال يقدر بأكثر من 12000 دولار أميركي أثناء عودتهم إلى منزلهم في بلدة غدير عصر أمس من قبل مجهولين لحقوا بهم.



وطالبت النقابة القوى الأمنية والقضائية بضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين وتسيير دوريات في كافة المناطق لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الإعتداء على عموم المواطنين وبالأخص حماية الصرافين في محالهم وخلال أداء عملهم خارجها نظرًا لطبيعة عملهم.



وأعادت تذكير أصحاب شركات الصرافة بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في محالهم وأثناء تحركهم في ظل الظروف الحالية التي لها طابع الفلتان الأمني إلى حين إستتباب الأمن الذي طالما طالبنا المسؤولين الأمنيين به.



وشكرت النقابة مخابرات الجيش التي بدأت عملها منذ الأمس بملاحقة المعتدين بعد تلقي شكوى من المعتدى عليهما.



