لقاء تضامني مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ودعماً لحرية فلسطين، أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة –وردة بطرس للعمل النسائي لقاء تضامنياً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، يوم الاثنين 27 تشرين الثاني، في المركز الرئيسي للاتحاد الوطني للنقابات، بيروت.



ولفتت رئيسة جمعية مساواة –وردة بطرس ماري ناصيف الدبس الى أن" لقاءنا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أردناه أن يكون لقاء تضامنياً تحت عنوان "من أجل فلسطين حرة"، وادانة جرائم الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني - الأميركي الذي ذهب ضحيته الآف النساء والأطفال، مما يحتم مواجهته ومقاومته، لذلك نلتقي اليوم لتقديم اقتراحات ومبادرات عملية لدعم الشعب الفلسطيني وصموده ضد العدوان الصهيوني - الأميركي".



وبعد ذلك تحدث المشاركات والمشاركون في اللقاء التضامني وقد اكدت المداخلات على ادانة العدوان الاسرائيلي على غزة، والصمت الرسمي العربي والدولي حول تلك الجرائم الوحشية، والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر، ورفع الحصار عنها، وادخال المساعدات اليها. وخلصت الكلمات إلى الاقتراحات التالية:



- وقف العدوان الفوري على غزة. ورفع الحصار عن القطاع دون شروط، وادخال كافة المساعدات الاغاثية والصحية والغذائية وكافة المستلزمات الحياتية. وإطلاق كافة الاسيرات والاسرى من السجون الصهيونية.



- إطلاق حملة وطنية لتقديم المساعدات والمعونات العينية والمادية لقطاع غزة، والتواصل مع المنظمات في لبنان التي تعمل في هذا الحقل.

- التواصل والعمل مع المنظمات والجمعيات الديمقراطية الاوروبية والعالمية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني واطلاق حملات الدعم والتضامن والمساعدات الضرورية اللازمة إلى قطاع غزة.



- المشاركة في نشاط 29 تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي سيقام في بيروت- الاسكوا .



- التحضير لاعتصام أمام مقر الاسكوا في بيروت، في 10 كانون الأول بمناسبة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وتسليم مذكرة إلى ممثل الأمم المتحدة في لبنان، تؤكد على ضرورة الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، وتشير الى عدم تحرك الامم المتحدة تجاه جرائم القتل التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في عدوانه على غزة.



وحضر اللقاء ممثلات وممثلين عن اتحادات ونقابات عمالية وهيئات وجمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية وبمشاركة كل من النقابي كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، د. ماري ناصيف الدبس رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي، عضو هيئة اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رجا حمادة، ورئسة تجمع المرأة اللبنانية الهام مبارك ، ومسؤولة جمعية درب الوفاء للمعوقين هيام بكر، نائبة رئيس مركز التواصل الاجتماعي الفلسطيني سميرة صلاح، ورئيسة جمعية (ندا) الفلسطينية خالدات حسين، ونائبة رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية العاملة انتصار الخطيب.