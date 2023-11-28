المديرون في مديرية المالية العامة اعلنوا التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم

أعلن المديرون في مديرية المالية العامة التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم ومساواتهم مع الغير واولها اقرار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة سعيا للحفاظ على استمرارية عمل الادارة العامة بحدها الادنى.