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فضل الله التقى ميقاتي: الحكومة ستلتزم بالتعويض على المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب
أخبار لبنان
2023-11-28 | 09:24
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فضل الله التقى ميقاتي: الحكومة ستلتزم بالتعويض على المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب
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فضل الله التقى ميقاتي: الحكومة ستلتزم بالتعويض على المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب
أعلن النائب حسن فضل الله أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزم بأن تتولى الحكومة دفع التعويضات الكاملة لأصحاب المباني التي تضررت جراء الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية خصوصا الحدودية، لإعادة اعمارها وفق الأسعار التي ستحدد على ضوء تقييم لمجلس الجنوب لتكلفة هذه البيوت.
وقال فضل الله بعد اجتماعه بميقاتي في السراي الحكومي: "اتفقنا بأن هذا الموضوع أصبح منتهيا لدى رئيس الحكومة، اي تأمين المبلغ اللازم لهذه المنازل المهدمة".
وأشار الى أنه بحث مع ميقاتي في النتائج المترتبة على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية خصوصا الحدودية، وما خلفته من أضرار في الممتلكات سواء المنازل أو السيارات أو المزروعات أو على صعيد بعض المؤسسات من دور عبادة وغيرها.
وقال: "استعرضنا هذا الملف من كل جوانبه المختلفة لجهة المسؤوليات المترتبة على الدولة اللبنانية والاجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة، صحيح أننا في حزب الله بدأنا بدفع التعويضات وقمنا بالاحصاءات على المستوى الجنوبي، وبمسح هذه الأضرار ولكن هذا لا يعني بأن الحكومة غير معنية بل هي معنية".
وأضاف: "دولة الرئيس كان متجاوبا بشكل كبير وأكد على تحمل المسؤولية، وان هؤلاء الاهل هم أهلنا وبأن الحكومة معنية بتقديم التعويضات الضرورية لهم".
وأشار الى انه على صعيد الترميم، تبين في الإحصاءات حتى الآن ان هناك نحو 1500 منزلا من الناقورة الى شبعا وكفرشوبا من زجاج مكسور الى أضرار جسيمة في المباني، لافتا الى أن ميقاتي التزم أيضا بالعمل على دفع التعويضات لإعادة الترميم.
وقال: "لدينا ملفان آخران هما ملف السيارات التي تضررت أو احترقت أو دمرت وأيضا المزروعات المثمرة ومنها حقول الزيتون، وسيتم متابعة هذا الملف، والحكومة ستلتزم ان شاء الله بدفع تعويضات لاصحاب السيارات والمزروعات".
ولفت الى أن هناك موضوع يتعلق بالمخصصات لعوائل الشهداء، قائلا: "ان شاء الله الاعتمادات متوفرة ومع الوقت سيتم إنجاز هذه الأمور لأننا ننتظر لائحة سيقدمها مجلس الجنوب وفق تسعيرات جديدة واليات محددة، من أجل أن يصل الحق لاصحابه".
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أسرار الصحف 28-11-2023
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