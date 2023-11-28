تجمع موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد

أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم الغد الاربعاء ٢٩/١١/٢٠٢٣، وذلك نتيجة للاتصالات التي اجريت مع الجهات المعنية وبعد التنسيق مع معظم الادارات ، وحيث ان المماطلة وتجاهل الحكومة لمطالب الموظفين في الإدارة العامة وأهمها المرسوم الموافق عليه في مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، قد ظهر جليا من خلال عدم إدراجه على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣.



وتمنى التجمع من جميع الموظفين الإلتزام بالتوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، خصوصا لعدم وجود أي سبب يمنع الحكومة من تحسين واقع العاملين في الإدارة أسوة بغيرهم في بقية القطاعات".