ماكرون: من دون رئيس أو حكومة لا احتمال للخروج من المآزق في لبنان

شدّد الرئيس الفرنسيّ ايمانويل ماكرون، على أنّ تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل أمر ملّح.

وأشار، في رسالة وجهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مناسبة عيد الاستقلال، إلى أنّ ممثله الشخصيّ جان ايف لودريان، يواصل العمل، في هذا الاتجاه.

وقال ماكرون: "امتداد رقعة الصراع، في غزة، إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على الشعب اللبنانيّ وأعربت لرئيس الوزراء الإسرائيليّ، عن قلقي، إزاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع إلى لبنان.”

وأكّد الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار، في المؤسسات اللبنانية، لأنّه “من دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمنيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والماليّ.”

كما أكّد ماكرون لميقاتي، وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، “كما هي الحال دائمًا.”