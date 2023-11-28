لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس

كشف السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ عبر إكس، عن "لقاء مثمر" في الرياض بين المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية لشؤون لبنان جان إيف لو دريان، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.



وشدد بويّ، على أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان جنبًا إلى جنب من أجل استقرار وأمان لبنان، وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية.