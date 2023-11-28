الجيش الاسرائيلي: التهديد على الحدود اللبنانية انخفض بشكل كبير لكن الوضع متفجر

حذر ضباط الاحتياط في القيادة الشمالية في الجيش الاسرائيلي من وجود تهديد مستمر في الشمال، ما سيحول دون عودة السكان.وأوضح ضباط الاحتياط في قيادة المنطقة الشمالية ان الجيش في الشمال في أجواء حرب مع حزب الله.ولفتوا الى أن هناك شعور لدى الجمهور بأن التهديد على الحدود اللبنانية قد انخفض بشكل كبير، لكن الوضع متفجر وأن هناك تهديد مستمر من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاونن وخوف من تسلل قوة الرضوان.وقالوا: "لا أحد يستبعد أي سيناريو".