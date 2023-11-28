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اجتماع لنواب كسروان - الفتوح للمطالبة بايجاد حل لمشكلة إقفال الدوائر العقارية في مناطق جبل لبنان

أخبار لبنان
2023-11-28 | 12:16
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اجتماع لنواب كسروان - الفتوح للمطالبة بايجاد حل لمشكلة إقفال الدوائر العقارية في مناطق جبل لبنان
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اجتماع لنواب كسروان - الفتوح للمطالبة بايجاد حل لمشكلة إقفال الدوائر العقارية في مناطق جبل لبنان

عقد نواب كسروان الفتوح الخمسة اجتماعا في مجلس النوب، لمطالبة المعنيين بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة إقفال الدوائر العقارية في مناطق جبل لبنان، التي أثرت سلباً على الإقتصاد والخزينة.
 
وناشد النواب الحكومة ووزير الماليّة ضرورة معاملة جبل لبنان إسوة بباقي المناطق، خصوصاً انّه تمّ تقديم إخبارات بتجاوزات ومخالفات في دوائر باقي المناطق، من دون ان يحرّك أحد ساكنا.

كذلك طالبوا بإتمام معاملات المواطنين العالقة داخل الدوائر العقارية وتسديدها وفق الرسوم التي كانت سارية في حينها. 

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