أصدقاء وزملاء فرح عمر في كلية الاعلام يضيئون شموعا تخليدا لذكرها

أضاء أصدقاء وزملاء مراسلة قناة الميادين، وإبنة الجامعة اللبنانية-كلية الإعلام الفرع الأوّل فرح عمر، في ذكرى مرور أسبوع على استشهادها وزميلها الشهيد ربيع المعماري والشهيد حسين عقيل، في الكلية، شموعاً تخليداً لذكراها في باحة الجامعة.



وكانت قناة الميادين قد أقامت مجلساً تأبينيّاً إعلامياً وإنسانياً لشهدائها، وذلك عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعماً للقضيّة.