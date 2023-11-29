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الصحة ترد على المعترضين على تتبع الدواء غير المدعوم...
أخبار لبنان
2023-11-29 | 02:33
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الصحة ترد على المعترضين على تتبع الدواء غير المدعوم...
الصحة ترد على المعترضين على تتبع الدواء غير المدعوم...
أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيانًا أعلن فيه أنه "إستباقًا لمحطة أساسية تعتزم وزارة الصحة العامة إطلاقها مع بدء العام الجديد وتتمثل بتتبع ممكنن للأدوية غير المدعومة عبر نظام MediTrack، لفت الوزارة بروز إعتراضات ممنهجة يتم تسويقها إعلاميًا من قبل جهات ستكون معنية بالتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذا التتبع."
وبناءً عليه، أوضحت وزارة الصحة العامة أن "نظام MediTrack أثبت بالتجربة فعالية قصوى في ضبط حركة الدواء المدعوم وأتاح لوزارة الصحة التأكد بكبسة زر من أن الدواء يسلم للمرضى المستحقين، بما حقق شفافية وعدالة وضعا حدًا للتهريب والإحتكار والتخزين وكل أشكال المتاجرة بالدواء."
لذلك، طرحت الوزارة علامة إستفهام كبيرة حول أسباب رفض توسيع هذا النظام ليشمل الأدوية غير المدعومة والتي تحدد سعرها بالمؤشر الدوري الصادر عنها.
وسألت: "هل أن الجهات التي ترفض تتبع هذه الأدوية تهدف إلى إبقاء السوق السوداء ناشطة لجني أرباح غير مشروعة؟"
وأشار البيان إلى أنه "في الواقع، تتلقى وزارة الصحة العامة شكاوى يومية حول رفض صيادلة بيع دواء غير مدعوم بالسعر المحدد من الوزارة بذريعة أنه "مقطوع" ليعمدوا بعد ذلك إلى لعب دور البطولة وعرض الدواء نفسه وغالبًا بسعر مضاعف مبررين أنهم استوردوه "بطرقهم الخاصة". والأمثلة كثيرة على أدوية يضطر المواطن مكرها على شرائها من عدد من الصيدليات بسعر يفوق بكثير السعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.
وتتعدد أساليب المناورة كتذرع صيادلة بعدم إمتلاكهم الأدوية الجينيسية (جينيريك) بهدف وضع المريض أمام خيار وحيد هو شراء أدوية الـBrand الأغلى سعرًا وتحصيل أرباح إضافية من ذلك."
وأكد البيان أن "الوزارة متمسكة بوضع حد نهائي لهذه التجارة اللاأخلاقية التي تتنافى مع واجب الخدمة الصحية ورسالتها.فمن أولى مسؤولياتها أن تضبط حركة كل الأدوية التي تدخل إلى السوق، ليس فقط بهدف ضبط الفاتورة الدوائية للأدوية المدعومة، بل أيضًا وبشكل مواز لضمان عدم إنقطاع الأدوية من السوق، سواء تلك المدعومة وغير المدعومة، وتوفيرها بشكل مستدام بالسعر العادل والمدروس المحدد من قبل وزارة الصحة العامة في شكل يمنع إستغلال المريض من جهة ويضمن جعالة الصيدلي من جهة ثانية."
وشددت وزارة الصحة على أن "القول إن نظام MediTrack سيشجع التهريب ويعرض صيدليات للإقفال ويحرم المرضى دواءهم هو من باب بث هواجس مغلوطة ومعاكسة للواقع إلى أقصى حد لأن نظام التتبع الذي بات معتمدًا في مختلف الدول المتقدمة يضمن مراقبة حثيثة للدواء تكفل منع التهريب وكل أشكال الإحتكار."
ولفتت إلى أن "ثمة مفارقة كبرى تكمن هنا، تتمثل في مطالبة كثيرين بالحلول لتنظيم سوق الدواء ووقف الفوضى المستشرية، لكنهم يسارعون إلى قنص هذه الحلول وعرقلتها لدى إرسائها!"
وأكدت الوزارة أنها، إنطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، ستمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من مسار تتبع الدواء غير المدعوم بعد نجاح المرحلة الأولى من مسار تتبع الدواء المدعوم، وذلك بمن حضر."
وقالت إن "الأولوية كانت وستبقى مصلحة المريض أولًا وأخيرًا."
أخبار لبنان
وزارة الصحة
الدواء
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