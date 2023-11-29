تيمور جنبلاط استقبل فرونتسكا... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة.