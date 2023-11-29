لودريان أكد استمرار دعم بلاده المطلق للمؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوزير السابق جان ايف لودريان بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان Hervé Margo وتناول البحث الوضع العام في لبنان وآخر التطورات في الجنوب.



ونوّه لودريان بأداء الجيش في ظلّ التحديات التي يواجهها، مؤكدًا استمرار دعم بلاده المطلق للمؤسسة العسكرية.



من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة فرنسا على اهتمامها الدائم بالجيش وارسالها المساعدات له بصورة متواصلة وآخرها المساعدات الطبية.